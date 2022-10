Enrico Mentana accusa la ‘sua’ Inter: “Non dicono nulla riguardo quanto accaduto ieri sera?”

Inter, Mentana punta il dito verso la dirigenza nerazzurra

Ieri sera molti tifosi son stati costretti ad abbandonare la Curva Nord per partecipare al lutto per la morte di Boiocchi, ex capo ultras nerazzurro. Una decisione presa dalla curva che ha coinvolto controvoglia una gran parte di tifosi che occupavano il settore, costretti ad abbandonare lo Stadio anche con la forza. Mentana chiede chiarimenti: “Ma la società Inter non ha niente da dire su quel che è successo ieri sera sugli spalti di San Siro? Si può obbligare chi ha pagato il biglietto per vedere la partita a uscire contro la sua volontà per partecipare al lutto per la morte di un pluripregiudicato? Può una curva organizzata continuare a operare al di fuori delle regole e delle leggi? Possono la Lega Serie A e la Federcalcio continuare a chiudere gli occhi sulle illegalità grandi e piccole che prosperano intorno al tifo organizzato di molta parte delle squadre italiane? L’episodio di ieri sera è solo l’ultimo di una lunga serie di obbrobri visti in tanti stadi italiani da quando gli spalti si sono ripopolati. Volete tutti continuare a voltare lo sguardo da un’altra parte?”, le parole di Mentana su Facebook.