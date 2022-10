Spinazzola mette nei guai la Roma e Mourinho

Brutte notizie per la Roma, si ferma di nuovo Spinazzola. Durante l’allenamento di oggi il terzino sinistro si è infortunato. Subito verificate le condizioni del calciatore, gli esami hanno però riscontrato nel pomeriggio una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Uno stop che costringerà il calciatore a terminare l’anno solare in infermeria, arrivererci nel 2023, una brutta tegola per Mourinho.