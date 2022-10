Lazio-Salernitana, pericolo giallo per Milinkovic Savic | Formazioni

Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana

La Lazio affronta all’Olimpico la Salernitana, il tecnico Sarri pensa alla formazione tenendo in mente i prossimi impegni dei biancocelesti, tra Coppa e Campionato. Pericolo ‘cartellino giallo’ per il sergente Milinkovic Savic in vista del derby. Il centrocampista è diffidato, perderlo per la stracittadina sarebbe un problema.

Le formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli.