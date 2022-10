Milan, incidente per il ‘Barone’. Verdoliva: “Tornerà più forte di prima”

Incidente per il Barone, ricoverato in ospedale

Brutte notizie per il popolo rossonero, Giancarlo Capelli detto ‘il Barone‘, vittima di un brutto incidente. Abbiamo chiesto informazioni al cronista di Telenova Marco Verdoliva, amico di famiglia del Barone per conoscere le condizioni del tifoso rossonero: “Mai come questa volta il Barone dovrà dimostrare che il suo motto ‘mai arrendersi’ varrà anche in questo caso. Ha avuto un incidente venerdì, attualmente è ricoverato, ha una frattura del bacino. La riabilitazione sarà molto probabilmente lunga, ma fortunatamente già domani potrebbe tornare a casa“. Noi di sportpaper.it auguriamo una pronta guarigione al tifosissimo rossonero, sperando di rivederlo presto al fianco del suo Milan.