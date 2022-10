Spezia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver conquistato la qualificazione in Conference, la Fiorentina vuole risalire anche in campionato

Sfida calda tra Spezia e Fiorentina nel pomeriggio della domenica di Serie A. La squadra di Gotti, dopo la sconfitta patita settimana scorsa contro la Salernitana, è chiamata a fare punti. Nzola guiderà nuovamente l’attacco, completato da Gyasi, Agudelo e Holm sulla trequarti. La Fiorentina, invece, che si è qualificata in Conference League, deve risollevarsi anche in campionato: Jovic deve tornare a segnare anche in Serie A, mentre Ikoné ha il piede caldo e Italiano continuerà a sfruttarlo.

Spezia-Fiorentina, probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamé

Spezia-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.