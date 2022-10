Torino-Milan 2-1 Il Diavolo è spuntato sotto la Mole.

Il Milan si ferma a Torino

Il Milan di Pioli soccombe all’Olimpico di Torino sotto ai colpi di Djidji e Miranchuk e vede allontanarsi la vetta della classifica, visto che il Napoli ha incassato gli ennesimi tre punti.

Nel primo tempo il Toro di Juric sembra non partecipare alla partita ed i rossoneri creano tre occasioni con Leao, ma la difesa del Toro regge. Nel finale arriva l’uno due dei granata, prima è Djidji che in area grazie ad una conclusione angolata batte Tatarusanu, poi tocca a Myranchuk in contropiede beffare il portiere rossonero.

Nella ripresa Pioli ne cambia tre, anche Leao viene lasciato negli spogliatoi, e grazie ad un’incomprensione Buongiorno-Milinkovic Messias segna ringraziando la più facile delle reti.

Il Milan questa sera proprio non c’è in campo ed il Toro vince meritatamente la partita.

Il tabellino

TORINO-MILAN 2-1

Marcatori: 35’ Djidji, 37’ Miranchuk, 67’ Messias

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs (dal 76’ Zima), Buongiorno (dal 73’ Rodriguez); Singo, Lukic, Ricci (dal 84′ Linetty), Lazaro; Miranchuk (dal 84’ Adopo), Vlasic; Pellegri (dal 73’ Karamoh). A disp.: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic. All. Ivan Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (dal 46’ Dest), Gabbia, Tomori, Theo; Tonali (dal 70’ Bennacer), Pobega; Messias (dal 78’ Giroud), Brahim Diaz (dal 46’ De Ketelaere), Leao (dal 46’ Rebic); Origi. A disp.: Jungdal, Mirante, Thiaw, Kjaer, Ballo-Touré, Vrancx, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: Ammoniti: 24’ Schuurs. 30’ Buongiorno, 34’ Kalulu, 71’ Pellegri, 77’ Pobega, 87’ Linetty, 90’ Lukic. Recupero tempo: 1‘1T, 5‘2T