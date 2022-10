Torino-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Milan a caccia del Napoli

A caccia del Napoli. Dopo la vittoria dei partenopei contro il Sassuolo, il Milan ha il dovere di replicare in trasferta contro il Torino. Origi sarà ancora riproposto al centro dell’attacco per dare respiro a Giroud. L’attaccante belga, in gol contro il Monza, vuole ripetersi anche contro i granata. Per Juric è emergenza attacco: senza Sanabria, ci sarà ancora Pellegri.

Torino-Milan, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Ricardo Rodríguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leão; Origi

Torino-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.