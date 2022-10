Abraham spreca, Volpato no: la Roma espugna il Bentegodi (1-3)

Partita difficile quella delle 18,30 per la Roma di Josè Mourinho che vuole continuare a vincere per la rincorsa Champions. I giallorossi trovano però di fronte una squadra molto organizzata come il Verona che pressa e riparte già dai primi minuti con Henry e Faraoni. E proprio al 27′ gli scaligeri trovano il vantaggio grazie al gol di Dawidowicz servito dall’ex Lazio. I giallorossi nonostante siano sotto ci provano e sciupano clamorosamente un paio di occasioni con Zaniolo e Abraham. A fine primo tempo arriva la svolta perchè Dawidowicz viene espulso dopo una brutta entrata sull’esterno giallorosso. Allora la Roma insiste e nei minuti finali trova il pareggio proprio grazie a Nicolò Zaniolo. Secondo tempo con poche emozioni e tante le occasioni sciupate con i neo entrati Volpato e Belotti che sostituiscono Zalewski e Zaniolo anche se è proprio il giallorosso a realizzare il gol del 2-1 e a servire El Shaarawy per l’ultima rete.

Verona Roma 1-3: risultato e tabellino

Marcatori: 26′ Davidowicz, 45’+1 Zaniolo, 88′ Volpato, 92′ El Shaarawy

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Davidowicz, Gunter, Ceccherini (46′ Hein); Faraoni, Veloso (68′ Magnani), Tameze, Depaoli; Hongla (86′ Sulemana), Kallon (46′ Lasagna); Henry (78′ Djuric). A disposizione: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Praszelik. Allenatore: Bocchetti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (65′ Matic), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (46′ El Shaarawy), Camara (84′ Shomurodov), Zalewski (57′ Volpato); Pellegrini Zaniolo (57′ Belotti); Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Celik, Bove. Allenatore: Mourinho

Ammoniti: 20′ Ceccherini, 23′ Cristante, 71′ Hongla, 81′ Hien

Espulsi: 33′ Davidowicz