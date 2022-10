Calciomercato Inter, il regalo di Marotta per i nerazzurri

Continua il lavoro di miglioramento della rosa

Dopo la splendida vittoria contro il Sassuolo, in casa Inter si respira grande euforia, serenità e fiducia. Assurdo pensare a come in poco tempo la situazione si sia completamente ribaltata. Fino a qualche settimana fa infatti i nerazzurri stavano attraversando un momento davvero critico, dove le vittorie non arrivavano e il rapporto tra allenatore e calciatori sembrava essere deteriorato. Fortunatamente il trend è cambiato e su questa nuova scia di entusiasmo e vittorie, il ds Marotta continua a monitorare e seguire profili che andrebbero a rinforzare la rosa interista.

Calciomercato Inter, di chi si tratta

Il nome in questione è quello di Grimaldo. Ala del Benfica e prossimo alla scadenza di contratto, quindi acquistabile a paramento zero dal primo febbraio. Il suo innesto andrebbe a rimpiazzare l’ormai certa partenza di Gosens. L’idea è quella di vendere l’ex Atalanta a circa 30 milioni per poi tentare un’offerta al Benfica per anticipare la concorrenza. In alternativa si attenderà la scadenza ma in quel caso a contendersi Grimaldo subentreranno sicuramente altre squadre.