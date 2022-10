Calciomercato Juventus, operazione portiere

L’attuale situazione tra i pali

C’è aria di cambiamento in casa Juve. Dopo le recenti delusioni subite in Champions e la relativa intenzione di voler cambiare assetto societario a livello dirigenziale e non solo, ora i bianconeri focalizzano la loro attenzione anche nel reparto difensivo partendo proprio dal numero uno. Dopo l’addio di Buffon infatti, il posto tra i pali è stato preso da Szczesny il quale però è prossimo alla scadenza di contratto e di rinnovo ancora non se ne parla. Molto probabile quindi la sua partenza per altre destinazioni.

Calciomercato Juventus, osservato speciale il portiere dell’Empoli

L’attenzione è tutta rivolta a Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli classe 1996. Il ventiseienne di Udine sta disputando un ottimo campionato e le sue prestazione denotano ormai la sua maturazione tra i pali. Il salto di qualità quindi potrebbe essere prossimo. Attualmente è valutato 13-15 milioni di euro, una cifra alta per un portiere, ma non elevatissima. Insomma abbordabile per la vecchia signora.