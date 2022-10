Calciomercato Lazio, Sarri sogna il vice Immobile per gennaio: il nome

Calciomercato Lazio, a Sarri serve un vice-Immobile

Il campionato della Lazio sta dando alcune indicazioni importanti al tecnico Sarri: la prima grande necessità del club biancoceleste è quella di avere un vice-Immobile, soprattutto dopo l’infortunio occorso al bomber di Torre Annunziata. Finora il baby Cancellieri non sta dando le garanzie sperate, per questo motivo Tare potrebbe correre ai ripari già a gennaio.

Mercato Lazio, il sogno è Rafa Silva del Benfica

Come riporta Il Messaggero, sembra che i capitolini stiano pensando a Rafa Silva del Benfica: 29 anni, in scadenza nel 2024, è un centravanti molto tecnico, profilo molto gradito all’allenatore toscano. Lotito è stato chiaro: senza uscite non possono esserci acquisti, anche se la piazza e il mister chiedono il salto di qualità.