Calciomercato Milan, derby tutto italiano per aggiudicarsi il difensore

Bianconeri e rossoneri pronti a sfidarsi a suon di offerte

Con il mercato invernale ormai prossimo, le società di serie A stanno cominciando a farsi qualche idea su come andare a rinforzare le rispettive rose. Particolare attenzione sta destando in questi giorni il difensore polacco Jakub Kiwior. Assoluto protagonista con il suo Spezia, le sue prestazioni stanno letteralmente catalizzando gli osservatori di Milan e Juventus, pronte a sferrare l’attacco a suon di offerte.

Le cifre dell’operazione Kiwior

Un piccolo intoppo però riguarda le pretesa della società ligure. Kiwior infatti è valutato 30 milioni, forse un po’ troppi considerato il fatto che si lo Spezia è sicuramente una squadra più che interessante ma certamente non ai livelli delle grandi squadre europee che tra le loro fila annoverano profili valutati tanto quanto il polacco classe 2000. Milan e Juve in ogni caso continua a monitorare la situazione ma sono disposte entrambe a non spingersi oltre i 20 milioni.