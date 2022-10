Hellas Verona-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Per cominciare una settimana probabilmente decisiva, che vedrà le sfide al Ludogorets in Europa e alla Lazio in campionato, la Roma deve affrontare la trasferta di Verona. Qui, un anno fa, arrivò la prima sconfitta di Mou sulla panchina giallorossa. Seppure con diversi problemi di formazione, però, lo Special One vuole riparare lo smacco subito. Ci saranno Pellegrini e Zaniolo a supporto di Abraham, mentre Karsdorp riprenderà il suo posto sulla fascia destra. Al centro verrà confermato Camara con Matic ancora in panchina.

Hellas Verona-Roma, probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Verdi; Henry

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Hellas Verona-Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.