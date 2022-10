Si ferma di nuovo Paul Pogba

Juve nei guai, infermeria piena. Brutte notizie per Pogba, nuovi problemi per il calciatore e Mondiale a rischio. Come riporta mediaset il centrocampista francese ha accusato un dolore alla coscia destra, la stessa gamba del ginocchio operato due mesi fa: nelle prossime ore gli esami cercheranno di fare luce sul problema, si teme un leggero stiramento e circa due settimane in più sulla tabella di recupero.