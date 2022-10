Mourinho esulta: “Abbiamo fatto di tutto per vincere. Da venerdì penseremo al derby”

Nonostante la gara vinta solamente nel finale, Josè Mourinho è soddisfatto della gara vinta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole nel post gara del Bentegodi:

Una partita durissima, vinta nel finale. Vale il quarto posto. Poi il ragazzino che l’ha sbloccata.

“Vedo con un sentimento di appoggio al Verona. Perché hanno lottato tanto per uscire di qua con un punto. Allenatore giovane, bravo, ha organizzato bene la squadra. Ha lasciato uomo contro uomo, ci ha dato difficoltà. Hanno lottato, hanno fatto bene a prendere qualche minuto in più di gioco fermo. Sono molto contento della mia vittoria, però ho un sentimento positivo con loro. La posizione è dura, ma la realtà i giocatori, l’allenatore, lo stadio, i tifosi mi dispiace per loro. Abbiamo fatto di tutto per vincere. Ogni volta esco che potevamo fare si più, oggi esco con l’idea di aver fatto tutto il possibile. Ho cambiato sistema due volte, ho messo tutto offensivamente. Ho creduto nella fantasia di questo bambino, ho creduto nel fatto che Matic avrebbe fatto la differenza. Quando tu vinci al 90esimo si può parlare un pochino di fortuna, ma l’abbiamo cercata tanto”.

Ha segnato Zaniolo. Quanto può dare fiducia?

“Sono d’accordo però il suo atteggiamento, la sua voglia, il suo senso di giocatore di squadra. Io non sono mai frustrato perché Nico non fa gol, due o non fa da tanto. Lui da quello che ha, obbliga gli avversari a fare tanti falli. Molti al di là della aggressività. Sono sempre contento di Zaniolo”.

Derby?

“Non mi interessa per niente. Mi interessa la partita successiva. Quando un allenatore ad una partita e non la prossima, non finisce bene. Ho avuto alcune esperienze così. Quando fai l’errore è difficile convivere con questo come allenatore. È difficile anche dire “La colpa è mia”. Rifiuto di parlare della prossima partita di campionato. Se qualcuno dei miei parla di questa sbaglia, io non lo farò. Dalla prossima in poi parleremo del Derby”.

Nemmeno delle parole di Sarri?

“Ovviamente no”.