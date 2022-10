Partita della Pace, tanti gli ospiti: Immobile e Kumbulla rappresenteranno la Capitale

Partita della Pace, nel ricordo di Maradona

Il 14 novembre allo Stadio Olimpico andrà in scena la Partita della Pace organizzata dal Movimento Pontificio e presentata da Radio Vaticana. Tanti gli ospiti che saranno presenti tra cui anche Immobile per la Lazio e Marash Kumbulla per la Roma. L’evento sarà, anche, un’occasione per commemorare Diego Armando Maradona, principale rappresentante, nonchè capitano sul campo.

Il match sarà trasmesso dalla Rai e sarà un momento di grande festa dove parteciperanno Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara e tanti altri. Ricordiamo, inoltre, che i prezzi vanno da un minimo di 5 euro ad un massimo di 15 euro, in base al settore. Un grande evento da non perdere ma da prendere in grande considerazione, visto che in campo si saranno tutte le religioni unite in un solo obiettivo.