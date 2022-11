Osimhen dominatore assoluto; con lui e Kvaratskhelia il Napoli vola

Il Napoli vola in campionato e il Fantacalcio ne rispecchia il valore; giornata dominata da Osimhen che stende il Sassuolo con una tripletta, e dal compagno di squadra Kvaratskhelia che abbina alla sua rete ben due assist. Tra glia altri top di giornata c’è ancora Barella alla terza marcatura consecutiva, ed il giovane romanista Volpato che già lo scorso anno, al suo esordio era andato subito in rete ma che stavolta si supera unendo alla realizzazione anche la palla che poi El Shaarawy tramuta nel gol che pone fine alla gara di Verona. Ma vediamo com’è andato il dodicesimo turno ruolo per ruolo.

PORTIERI – L’empolese Vicario torna in vetta nonostante le due reti subite grazie al bonus per il rigore respinto a Koopmeiners; il suo voto passa così a 8 per fantamedia, la migliore di giornata per gli estremi difensori. Alle sue spalle Meret, imbattuto, che merita 7 al pari di Terracciano che però scivola a 6 di fantamedia per la rete incassata. Finisce all’ultimo posto tra i numeri uno il neroverede Consigli; il suo 1,5 provocato dal diluvio napoletano non gli lascia scampo. Poco meglio Montipo’ che si ferma al 2,5 e Provedel che interrompe il suo record d’imbattibilità e si becca un secco 3 di fantamedia pur non avendo colpe specifiche.

DIFENSORI – Tornano al bonus-gol due vecchi marpioni come De Vrij e Fazio; per entrambi 10 di fantamedia al pari di Djidji mentre resta un passo indietro l’altro redivivo Hateboer che penalizzato dall’ammonizione si ferma al 9,5 di fantamedia. Decisamente negativa la giornata di Ferrari A. e Nikolaou che toccano il fondo di giornata con un 4 di fantamedia anche se per il difensore spezzino è il cartellino rosso a pregiudicarne la prestazione (comunque non eccellente). Non molto meglio Erlic del Sassuolo che “becca” 4,5 senza malus.

CENTROCAMPISTI – Naturalmente la palma del migliore spetta a Kvaratskhelia che merita 8 in pagella impreziosito da bonus rete e assist (2) toccando quota 13 in fantamedia! Score eccezionale anche per Volpato, giovane virgulto giallorosso, che totalizza 11,5 segnando una rete e servendo un assist. Barella si conferma con un bel 10 mentre riappare finalmente Orsolini (10). Vero mattatore delle prime giornate, Koopmeiners stavolta finisce nell’angolo a causa di una prestazione appena sufficiente macchiata dall’errore dal dischetto che gli vale 3 di fantamedia. A livello di prestazione però il peggiore è Vecino che fallisce addirittura due reti e merita un 4,5 secco.

ATTACCANTI – Tre reti tre; 8,5 in pagella che si tramuta il un inarrivabile 17,5 di fantamedia. Osimhen è decisamente tornato. Alle spalle del fenomeno napoletano si piazzano in tre: Lookman, Cabral e Correa tutti con 10 di fantamedia grazie alla rete messa a referto. Ci sarebbero anche Dia e Nzola ma il giallo li blocca a 9,5. In castigo va Laurientè che si autopenalizza con il dartellino rosso che lo condanna al 4 di fantamedia. Poco meglio Destro e Gabbiadini che rimediano 4,5 con giallo.