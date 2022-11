Calciomercato Juventus, si muove Agnelli: ecco chi può arrivare a Torino

Agnelli ci prova, ecco il grande colpo per la svolta

La Juventus sta dando segnali di ripresa in campionato quantomeno per quanto riguarda i risultati. La cocente eliminazione in Champions, però, non è ancora stata digerita da Andrea Agnelli che si starebbe muovendo in prima persona per portare alla Continassa un giocatore Blancos. Si tratta di Eden Hazard, in uscita dal Real Madrid e potrebbe partire già a gennaio.

Eden Hazard, come può cambiare la Juve e chi può partire

Il belga può giocare in qualsiasi posizione d’attacco ma rende meglio quando si trova a giocare a sinistra in un attacco a 3. Ciò significherebbe che, se dovesse arrivare a gennaio, potrebbe comporre un trio di grande qualità con Vlahovic e uno tra Chiesa e Di Maria. Proprio quest’ultimo ha fatto sapere che a fine anno vorrebbe tornare in Argentina e quindi Hazard sarebbe il perfetto sostituto dell’ex PSG.