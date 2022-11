Sarri sogna Rafa Silva alla Lazio

Sarri sogna rinforzi per la sua Lazio, nella testa del tecnico toscano il gioiello del Benfica Rafa Silva. Il centrocampista si è messo in mostra in Champions League, protagonista contro la Juventus. Il calciatore è il sogno proibito di Sarri per rinforzare la sua Lazio, come riporta mediaset il giocatore è in scadenza nel 2024, la Lazio potrebbe provarci.