Inter, col Bayern Monaco una sconfitta che non fa male (2-0)

2 a 0 per il Bayern Monaco, l’Inter cade in baviera

Inter sconfitta dai bavaresi del Bayern Monaco, un 2 a 0 per i tedeschi che non toglie il sorriso ai nerazzurri. Passaggio del turno Champions in archivio, buona prova per i ragazzi di Inzaghi che si arrendono dopo aver sprecato in più occasioni la palla del vantaggio.

IL TABELLINO

BAYERN-INTER 2-0

Bayern (4-2-3-1): Ulreich 6; Mazraoui 6,5 (20′ st Musiala 6), Pavard 7, Upamecano 6 (1′ st Davies 6), Stanisic 6; Kimmich 6, Sabitzer 6; Coman 6 (31′ st Wanner), Gravenberch 6, Mané 5,5 (20′ st Gnabry 6); Choupo-Moting 7 (28′ st Tel 6). A disp.: Schenk, Goretzka, Janitzek, Marusic, Ibrahimovic. All.: Nagelsmann 6.

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 6, De Vrij 6 (31′ st Skriniar sv), Acerbi 6; Bellanova 5,5, Barella 6 (15′ st Mkhitaryan 6), Asllani 6, Gagliardini 6 (15′ st Calhanoglu 6), Gosens 5,5; Martinez 5 (15′ st Dzeko 6), Correa 5,5 (31′ st Carboni sv). A disp.: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Dimarco, Curatolo, Fontanarosa, Bastoni. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 32′ Pavard, 27′ st Choupo-Moting

Ammoniti: Sabitzer, Kimmich, Stanisic (B); Gosens, Carboni (I)

Espulsi: nessuno