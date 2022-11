Pioli suona la carica: “Sarà un Milan diverso da Torino”

Stefano Pioli suona la carica

Il Milan visto a Torino sarà solo un vecchio ricordo, parola di Stefano Pioli, in Coppa sarà una squadra diversa. Leao? Il tecnico usa parole al miele per il talento portoghese.

LA CONFERENZA DI PIOLI come riportata da mediaset

Il Milan in questa stagione ha avuto due serata negative, a Londra e a Torino. Far bene domani sera significherebbe riscattarle?

“Far bene domani sera significa tanto, abbiamo una grande occasione di centrare il nostro obiettivo. La squadra sa gestire questi impegni. Siamo delusi dalla partita di domenica, ma questa è un’altra competizione e grande attenzione sulla gara di domani”.

Tonali ha detto che l’unica cosa da non fare è pensare al pareggio. E’ d’accordo? Cosa le hanno detto i giocatori dopo il rinnovo?

“Ha ragione Sandro, non siamo capaci di andare in campo per gestire le energie. Noi siamo abituati ad attaccare, non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare. Stamattina mi sono segnato sia chi mi ha fatto i complimenti sia chi non me li ha fatti. Ho ringraziato i giocatori perché senza di loro non ci sarebbe stato il rinnovo. Passare il turno domani è una cosa a cui teniamo tanto”.

Su quali insidie ha allertato la squadra?

“Sul fatto che dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche, con grande attenzione e concentrazione sulle scelte che dobbiamo fare”.

Questo Milan può fare a meno di Leao?

“Leao è un grandissimo giocatore, domani sarà nel pieno della condizione e ci darà una mano come il resto della squadra”.

Come ha visto Leao? Le ha detto qualcosa?

“Assolutamente no, l’ho visto bene e sereno. Se i nostri avversari si aspettano di vedere il Milan di Torino rimarranno delusi. La partita in sé é importante e non c era nulla da dire”