Calciomercato Inter, ecco chi si rivede

Una vecchia conoscenza potrebbe far ritorno in Italia

Voglia di proseguire in questa direzione in casa neroazzurra

E’ pressoché strabiliante il repentino cambio di mentalità che ha interessato l’Inter in queste recenti gare. Da squadra disgregata, senza carattere e che non seguiva il suo allenatore, si è trasformata in una sorpresa alquanto inaspettata. Quattro vittore su cinque nelle ultime gare di campionato, senza dimenticare il passaggio del turno di Champions. E tutto questo senza il contributo di Brozovic e Lukaku, entrambi ancora fermi ai box per infortunio. Il gruppo è ora unito, compatto e con un attitudine positiva e vincente. La strada è quella giusta, bisogna solo continuare in questa direzione.

Calciomercato Inter, possibile scambio in vista

Proprio perché ora calciatori ed allenatore sono più affiatata che mai, la dirigenza interista valuta e riflette sulle prossime manovre di mercato, considerando che la sessione invernale è ormai alle porte. Una possibilità piuttosto concreta potrebbe essere quella di vedere vestire la casacca neroazzurra da Schick. Il giocatore cieco sta facendo benissimo in Germania con il Bayer Leverkusen e l’interesse della società milanese nei suoi confronti non è mai stato un mistero. Nella faccenda potrebbe rientrarci anche Gosens da sempre osservato speciale dei tedeschi. Inoltre qualora lo scambio andasse in porto a trarne beneficio sarebbe anche la Roma come detentrice di una percentuale sulla rivendita del calciatore ceco.