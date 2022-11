Calciomercato Inter, Marotta guarda in Sud America: arriva da lì il sostituto di Skriniar

Calciomercato Inter, il futuro della difesa tiene banco

Gli ultimi mesi sono stati molto importanti per le strategie di mercato dell’Inter: considerando le situazioni di De Vrij e Skriniar, i nerazzurri hanno intenzione di guardare al futuro della retroguardia e in questo senso è stato molto attivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin.

Mercato Inter, il nome nuovo è Matturro del Defensor Sporting

Come riporta calciomercato.com, uno dei profili di maggiore interesse anche in vista del prossimo mercato invernale è Alan Matturro. Difensore centrale classe 2004 di proprietà del Defensor Sporting nonostante la giovane età è già stato inserito dal club uruguaiano nel giro della prima squadra. Nel contratto in scadenza 30 giugno 2024 c’è una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, ma che, data la vicina scadenza del contratto, potrebbe anche essere trattata al ribasso fra le due società.