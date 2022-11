Calciomercato Juventus, due problemi da risolvere per Arrivabene

Calciomercato Juventus, tanta spesa per pochi risultati

Un grande punto interrogativo della Juventus riguarda due giocatori: Arthur e Zakaria. Arrivati tra il grande entusiasmo della società e dei tifosi, i due giocatori hanno deluso le aspettative. Arthur è arrivato alla fine dell’estate 2020 dal Barcellona per 76 milioni di euro; Denis Zakaria a gennaio di quest’anno è arrivato dal Borussia Monchengladbach per 8,6 milioni, per un totale di 85 milioni spesi per i due centrocampisti.

Calciomercato Juventus, dove andranno Arthur e Zakaria?

Arthur si è operato e torna nel 2023 e non ha praticamente giocato col Liverpool, mentre Zakaria forse stasera debutterà con il Chelsea in Champions. I blues e i Reds non sarebbero intenzionati a riscattare i giocatori una volta terminato il prestito e quindi torneranno in bianconero. Dopo il loro ritorno, Arrivabene dovrà mettersi al lavoro per trovar loro una sistemazione visto che entrambi non sembrano rientrare nei piani tecnici del club bianconero.