Calciomercato Juventus, tutti concentrati a seguire le ultime gare di Champions

Marsiglia-Tottenham e Sporting CP – Eintracht Francoforte le gare seguite

Con le ultime gare dei gironi di Champions che si stanno disputando tra ieri sera e stasera, la Juventus ha colto l’occasione per vedere all’opera alcuni interessanti nomi giovanissimi, che potrebbero rientrate nella politica del progetto di ripartenza della vecchia signora. In particolar modo è stata seguita la partita tra Marsiglia-Tottenham e quella tra Sporting CP – Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, chi sono questi millennial?

Nonostante la sconfitta del Marsiglia, i bianconeri hanno avuto la possibilità di vedere Nuno Tavares. Titolare inamovibile della squadra francese, in Ligue 1 il portoghese classe 2000 si sta consacrando. Diciassette gare disputate e tre reti segnate. Non male per un esterno di centrocampo. Il suo cartellino però appartiene all’Arsenal che lo ha girato ai transalpini con la formula del prestito secco. Gli inglesi, viste le performance del giovane calciatore potrebbero decidere di farlo rientrare alla base dandogli una nuova possibilità in Premier League. L’altra gara seguita invece è stata quella tra Sporting CP – Eintracht Francoforte. Gara dove ad attirare l’attenzione è stato il ghanese Abdul Fatawu Issahaku. Ala dotata di grande corsa, grande velocità e un ottimo piede sinistro. Non a caso è stato considerato dal Guardian miglior prospetto del calcio africano. Con la nazionale ha già collezionato 12 presenza. Non male considerando i suoi 18 anni.