Calciomercato Milan, occhi puntati sul serbo

Il calciatore alla ricerca della sua miglior forma

Era stato già accostato al Milan più e più volte ma poi non se n’è mai fatto nulla. Stiamo parlando di Luka Jovic, attaccante della Fiorentina e della nazionale serba. Nonostante le sue indiscusse qualità, ancora oggi però sta riscontrando difficoltà nel trovare quella forma che lo lanciò nell’ Eintracht Francoforte.

Dopo la deludente esperienza madrilena al Real e una partenza non proprio delle migliore con i viola, il ventiquattrenne continua ad essere l’osservato speciale dei rossoneri. E non è un caso se oltre a loro a monitorare il serbo ci siano anche Arsenal, West Ham e in passato la Juventus.