Juventus-PSG 1-2: bianconeri in Europa League. Beffa finale per i francesi di Galtier

Solo Mbappè ferma la Juve

Avvio convincente della Juventus che mette in difficoltà i parigini e al 7′ Locatelli rischia di punire subito con una conclusione da fuori area. Alla prima occasione Mbappè salta due avversari e da fuori area batte Szczesny. Dopo tante occasioni per i bianconeri arriva il meritato pareggio al 39′ grazie al colpo di testa in tuffo di Cuadrado e il tap-in sotto porta di Bonucci. Ottimo secondo tempo della Juve con un PSG sempre più in difficoltà che però al minuto 69 trova l’1-2 grazie a un’imbucata di Mbappè per Nuno Mendes(appena entrato). Si conclude qui il cammino dei bianconeri in Champions League e, grazie alla vittoria del Benfica sul campo del Maccabi, si andrà a giocare l’Europa League.

Risultato e tabellino del match

RETI: 14′ Mbappé, 39′ Bonucci, 69′ Nuno Mendes

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (88′ Barrenechea), Fagioli (88′ Barbieri), Locatelli (85′ Soulé), Rabiot, Kostic; Miretti (74′ Chiesa); Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat (67′ Nuno Mendes); Fabian Ruiz (20′ Renato Sanches), Verratti (87′ Danilo), Vitinha; Soler (67′ Ekitike); Mbappé, Messi. All. Galtier. A disp. Rico, Letellier, Sarabia, Mukiele, Bitshiabu, Zaire-Emery

ARBITRO: Del Cerro Grande (ESP)

AMMONITI: 45’+1′ Milik, 76′ Fagioli, 84′ Verratti