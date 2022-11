Juventus-PSG, probabili formazioni e dove vederla

La Juve chiude in casa un girone di Champions partito male e proseguito peggio. La sfida contro il PSG sarà utile per provare a conquistare almeno la qualificazione all’Europa League. I bianconeri arrivano però con grandissime difficoltà e un’infermeria pienissima. A centrocampo recupera Locatelli, ma potrebbe partire dall’inizio uno tra Miretti e Fagioli. In avanti, ancora assente Vlahovic, ci sarà Kean con Milik.

Juventus-PSG, probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches; Sarabia, Messi, Mbappé

Juventus-PSG, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport.