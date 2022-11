Lazio, primo derby per Romagnoli: il difensore è pronto

Derby di Roma, la prima volta di Romagnoli

Domenica 6 novembre andrà in scena il derby capitolino tra Roma e Lazio, partita attesissima e da sempre importantissima per i romanisti e per i laziali. Se i tifosi delle 2 squadre vivono la sfida al massimo, i giocatori in campo devono fare i conti con mille pressioni e ansie. Essere un giocatore di uno dei 2 club e in primis essere un tifoso di queste squadre e dover affrontare il derby non è sicuramente facile. Esempio lampante di ciò è Alessio Romagnoli, difensore della Lazio di cui è da sempre tifoso, trasferitosi quest’anno nella Capitale.

Romagnoli pronto a guidare la Lazio

Per Romagnoli questo di domenica sarà il primo derby con la maglia biancoceleste. Il difensore si dice pronto per la sfida e il suo entusiasmo a mille. Romagnoli è pronto a caricarsi la Lazio sulle spalle e a farle da leader in questo scontro, vista soprattutto l’assenza Milinkovic Savic e Immobile.