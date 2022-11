Milan-Salisburgo, probabili formazioni e dove vederla

L’ultima partita del girone sarà quella decisiva per il Milan. In casa, contro il Salisburgo, sarà sufficiente un pareggio per raggiungere gli ottavi di finale. Dopo la sconfitta contro il Torino, i rossoneri vogliono riscattarsi: tornerà Giroud in avanti al posto di Origi, mentre in difesa Pioli si affiderà ancora alla coppia Tomori-Gabbia con Kalulu sulla destra.

Milan-Salisburgo, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor

Milan-Salisburgo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.