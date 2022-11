Milan Salisburgo, risultato e tabellino: (4-0). Rossoneri agli ottavi di Champions

Un Milan devastante batte il Salisburgo e si qualifica agli ottavi di Champions. I rossoneri controllano la partita, subendo pochissimo e solo nel primo tempo. Dopo 3 minuti palo di Theo Hernandez, si salva il Salisburgo. Al 14′ il Milan la sblocca. Calcio d’angolo dalla sinistra, Giroud si smarca e senza nemmeno saltare insacca il pallone in rete. Al minuto 26 incursione di Theo che tira dal limite con il portiere del Salisburgo che non trattiene e Giroud segna sulla ribattuta, ma in fuorigioco.

Nel secondo tempo, nemmeno il tempo di posizionarsi in campo, che il Milan raddoppia. Cross di Rebic, prolungamento di Giroud e goal di testa di Krunic. Al 57esimo Leao circumnaviga l’area e poi crossa. Confusione della difesa del Salisburgo della quale approfitta Giroud e firma il 3-0. All’ultimo minuto il Milan cala il Poker con Messias che batte il portiere con il mancino. Il Milan si qualifica agli ottavi e convince ancora una volta. Ora i rossoneri aspettano il sorteggio per scoprire chi incontrerà nella fase ad eliminazione diretta.

Milan – Salisburgo 4-0: tabellino

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez (78′ Ballo-Touré e dal 89′ Gabbia); Tonali, Bennacer (69′ Pobega) Krunic (78′ De Ketelaere); Rebic, Giroud, Leao (69′ Messias). A disp. Mirante, Jungdal, Dest, Brahim Diaz, Origi. All. Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Pavlovic, Solet (’46 Bernardo), Wober; Seiwald, Gourna-Douath (64′ Kameri), Kjaergaard; Sucic; Adamu (’61 Sesko), Okafor. A disp. Mantl, Walke, Van Der Brempt, Piatkowski, Ulmer, Koita, Simic, Diarra. All. Jaissle.

MARCATORI: ’14, 57′ Giroud, 46′ Krunic

Ammoniti: Okafor , Gourna-Douath