Calciomercato Inter, il Marsiglia di Tudor punta il difensore di Inzaghi: nuovo arrivo dopo Sanchez?

Calciomercato Inter, de Vrij verso la Ligue 1?

In casa Inter fa sempre di più discutere il futuro di Stefan De Vrij. Il difensore ex Lazio come ormai evidente a tutti vista la scadenza del contratto potrebbe lasciare l’Inter a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal sito francese Footballclubdemarseille.fr, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria avrebbe chiesto informazioni per arrivare al difensore già dalla prossima estate dopo aver già acquisto Alexis Sanchez quest’estate. Il difensore nerazzurro piace a diversi club con il Marsiglia che dovrà battere la concorrenza dei club di Premier League e MLS.