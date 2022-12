Calciomercato Inter, l’Atalanta ha scelto la contropartita per Scalvini

Inter, l’arma per Scalvini è Fabbian

Inter, caccia al difensore. L’atalantino Scalvini sembra al momento l’arma in più per convincere l’Atalanta. Il club bergamasco vacilla di fronte al nome di s, calciatore della scuderia Inter in prestito in Serie B. Il patron Percassi non vuol cedere Scalvini a gennaio, pronta un’opzione per giugno. L’Inter vuole chiudere in fretta per anticipare la concorrenza, tanti i club sulle tracce dell’atalantino, l’inserimento di Fabbian come contropartita tecnica potrebbe esser la carta vincente.