Calciomercato Inter, nuovo ruolo per Handanovic?: il borsino nerazzurro sui rinnovi

Calciomercato Inter, Handanovic lascia?

Il rapporto tra Samir Handanovic e l’Inter potrebbe ancora proseguire a gonfie vele. Nonostante lo sloveno sia chiuso in porta da Onana, rimane una colonna importante dell’ultimo decennio nerazzurro. Proprio per questo una volta appesi gli scarpini al chiodo, probabilmente al termine di questa stagione, potrebbe accettare una nuova sfida avvincente nello staff tecnico di Simone Inzaghi, con un nuovo ruolo da dirigente.

In ballo gli altri rinnovi: Da Dzeko fino all’emarginato Dalbert

Per quanto riguarda invece la questione rinnovi, la società è in procinto di risolvere alcune situazioni a metà strada con diversi giocatori. Tra gli addii certi ci sono quelli di Dalbert, piazzato fuori rosa da Inzaghi, e quasi certamente Gagliardini. Per Edin Dzeko discorso rimandato a febbraio. Darmian può rinnovare, mentre persiste qualche dubbio su Alex Cordaz e su de Vrij che potrebbero lasciare Milano.