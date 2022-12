Calciomercato Juventus, l’esterno rischia la cessione: ma attenzione a Inter e Roma

Calciomercato Juventus, si cercano occasioni per gennaio

Il mercato della Juventus passa inevitabilmente anche dalle cessioni: il nuovo anno porterà delle novità nell’organico del tecnico Massimiliano Allegri anche se come detto più volte gli investimenti maggiori saranno riservati alla prossima estate. A gennaio si potrà approfittare di qualche eventuale occasione per far sì che il tecnico possa avere maggiori possibilità di scelta in formazione.

Mercato Juventus, possibile addio per Cuadrado già a gennaio

Come riportato dal giornalista Luca Momblano, non è da escludere un’uscita di Cuadrado a gennaio. Le possibilità sono basse, anche perchè la Juventus ha un budget per il mercato invernale di circa 20 milioni. Difficile pensare del resto che Allegri si privi di un calciatore che può ricoprire più ruoli. Il colombiano ad ogni modo dovrebbe lasciare Torino alla fine della stagione, quando scadrà il suo contratto. Il calciatore piace moltissimo a Inter e Roma che vorrebbero però prenderlo a prezzo low-cost.