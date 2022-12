Calciomercato Lazio, ceduto il centrocampista: ora via agli acquisti

Calciomercato Lazio, Sarri chiede due colpi

In attesa della ripresa del campionato, l’accoppiata Tare Lotito-Continua a lavorare al mercato visto che la squadra biancoceleste di Sarri ha bisogno di diversi nuovi calciatori a partire da un vice Immobile e un esterno, considerate le maggiori priorità per l’allenatore toscano.

Calciomercato Lazio, Escalante verso il ritorno in Liga

E proprio per arrivare a queste due pedine, il club del presidente Lotito deve cedere il prima possibile a cominciare dai vari Kamenovic, Fares e Escalante. E proprio il centrocampista argentino in prestito alla Cremonese Secondo quanto riportato da Elgoldigital, sarebbe ad un passo dalla firma con l’Almeria. Per il calciatore sarebbe un ritorno perchè il centrocampista ha già giocato in Liga e si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto.