Calciomercato Lazio, i biancocelesti lavorano al grande colpo per giugno: tanti i club sull’attaccante

Calciomercato Lazio, Sarri chiede uno sforzo

Tutti lo vogliono tutti lo cercano. Non sarà come il “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini ma Youssoufa Moukoko, talento in forza al Borussia Dortmund con il quale ha un contratto in scadenza nel 2023, è nel mirino di diverse società. Due per tutte, i catalani del Barcellona e la Lazio. Alla proposta di rinnovo del contratto da parte del club tedesco, l’attaccante camerunense ha finora risposto con un secco no.

I contatti avviati dal Barcellona

La società blaugrana del presidente Joan La Porta , secondo quanto riporta la “Bild”, avrebbe già avviato contatti con l’entourage di Moukoko e potrebbe assicurarselo a parametro zero qualora effettivamente l’attuale contratto con il Borussia Dortmund non fosse prolungato. Dal Brasile era trapelato anche un interesse nei suoi confronti da parte della Lazio ma la notizia sembra finora non avere avuto conferme. Il Barcellona sembra al momento in pole position per potersene assicurare le prestazioni.

Dal Sainkt Pauli al Borussia Dortmund

La carriera del camerunense nativo di Yaoundè è finora legata a doppio filo al campionato tedesco. Dopo avere militato nelle giovanili del Sainkt Pauli dal 2014 al 2016, ha continuato a farsi le ossa nel Borussia Dortmund debuttando poi in prima squadra nel 2020. Nel suo curriculum figura anche la conquista di un europeo di calcio con la nazionale tedesca nell’edizione del 2021 che si è disputata in Ungheria e Slovenia.