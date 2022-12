Calciomercato Lazio, per la fascia ecco l’ex Inter

Lazio, obiettivo Erkin per la fascia

La Lazio cerca rinforzi sulle fasce, il nome nuovo è quello di un ex Inter, Erkin. Come afferma Radiosei, a inizio dicembre si è svincolato dal Karagumruk Caner Erkin, 34 anni, arriverebbe a parametro zero e occuperebbe lo slot libero da extracomunitario. Il calciatore ex Inter rappresenterebbe il rinforzo low cost di talento, e una valida alternativa per l’11 biancoceleste a disposizione del tecnico Sarri. Più di un’idea, nelle prossime ore si attendono sviluppi.