Calciomercato Milan, Maldini a lavoro per le cessioni: ecco la prima

Calciomercato Milan, Maldini pronto a sistemare il centrocampo

Quella tra Yacin Adli era una storia che tutti si aspettavano potesse andare, o perlomeno cominciare, diversamente. Il giocatore classe 2000, nato in Francia a Vitry-sur-Seine ma di origini algerine, è stato comprato dal Milan nell’agosto 2021, per 8.50 mln €, dal Bordeaux; dove poi la dirigenza rossonera ha deciso di lasciarlo per un’altra stagione in prestito. Nella sua ultima annata giocata in Ligue 1 con “Les Girondis”, Adli ha disputato ben 36 partite di campionato, mettendo a referto solo un gol, ma fornendo ben 8 assist. Le aspettative perciò ero molte, sia per la cifra che il Milan aveva sborsato per acquistarlo, sia per il fatto che la dirigenza del Diavolo, formata dal d.t. Maldini e dal d.s. Massara, aveva negli ultimi anni scommesso su molti altri talenti, come Leao e Theo Hernandez, tutti andati a buon fine, diventando poi dei crack.

Le poche chance per Adli

Yacine Adli non ha però finora rispettato le aspettative che tutti nutrivano verso di lui. Il giocatore, amante del pianoforte che suona per rilassarsi, aveva iniziato la sua avventura in rossonero molto bene, realizzando delle ottime prestazioni nelle amichevoli precampionato e impressionando tutti i tifosi. Il talento francese si è poi perso, soffrendo probabilmente il nuovo ambiente e palcoscenico a cui non era abituato, e anche il continuo ballottaggio per il posto da titolare con Brahim Díaz e De Ketelaere. I suoi minuti giocati in Serie A, ammontano attualmente a 114, e le sue chance dal primo minuto sono state pochissime, a dir la verità solo una, contro il Verona, dove però uscì a fine primo tempo.

Il futuro del calciatore

Durante la pausa mondiale il Milan ha organizzato una tournée a Dubai, dove i rossoneri hanno giocato due partite con avversari di primo livello: Arsenal e Liverpool. Pioli ha dato spazio a molti giocatori che finora avevano giocato pochi minuti, e Adli è stato uno di questi. Il francese ha disputato entrambe le gare, giocandole tutt’e due da trequartista; alle spalle di Origi nella prima partita e di Lazetić poi. Il pupillo su cui molto puntarono Maldini e Massara non è riuscito ad entrare nel tabellino ma, si è reso protagonista comunque di due buone prestazioni. Il suo futuro certo, e lo vedeva lontano da Milano; tuttavia nelle ultime ore sembrerebbe che la possibilità di vederlo terminare la stagione con addosso la maglia del Milan sia sempre più alta e probabile. Pioli e la dirigenza rossonera vogliono temporeggiare col calciatore e perciò dargli tempo di riscattarsi e di adattarsi all’ambiente, cosa che il Milan fece con Leao – che ora sappiamo tutti che giocatore è diventato – e che farà anche con De Ketelaere.