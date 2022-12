Lobokta ancora al Napoli, il rinnovo è ‘quasi’ ufficiale

Manca solo l’ufficialità, una formalità, Lobokta ha rinnovato il contratto che lo lega al Napoli. Come conferma sportmediaset, il centrale di Spalletti, punto fermo della squadra, ha ottenuto anche l’aumento dello stipendio e ora guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione. Un rinnovo importante per un Napoli destinato a recitare un ruolo da protagonista, in Italia e in Europa.