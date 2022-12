Calciomercato Roma, due attaccanti verso la cessione: spazio ad un nuovo regalo per Mou

Esperienza altrove per un giovane 2003 giallorosso

La Roma lavora sul mercato in uscita e in particolare sta trovando una sistemazione al giovane prodotto della cantera giallorossa: infatti è molto avviata la trattativa che porterebbe il talento Antonio Satriano agli olandesi dell’Heracles. L’operazione è in fase avanzata anche se mancherebbero gli ultimi dettagli. Il giocatore giallorosso ha messo a segno un bottino di 9 reti in 12 presenze stagionali con la primavera. Così come Satriano anche Shomurodov potrebbe lasciare presto la Capitale visto che sono tanti i club sul calciatore uzbeko.