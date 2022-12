Calciomercato Roma, ecco l’alternativa a Frattesi: pronto il maxi scambio

Occhi su Lukic, Pinto non molla

Mourinho ha bisogno di rinforzi per poter arrivare a competere con le prime in classifica. Un reparto tanto discusso è il centrocampo dove Wijnaldum non è mai stato a disposizione causa infortunio e Matic e Cristante insieme risultano essere troppo lenti nelle giocate. Per questo motivo Pinto ha tentato fin da subito il colpo Frattesi ma le richieste eccessive del Sassuolo non hanno mai fatto decollare la trattativa. Attenzione, quindi, a Sasa Lukic.

Kumbulla pedina di scambio per arrivare al serbo

I rapporti non proprio idilliaci con Juric fanno si che la trattativa possa andare in porto. Per agevolare notevolmente i costi, la Roma vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Marash Kumbulla, mai al centro del progetto di Mourinho.