Calciomercato Roma, Karsdorp verso l’uscita: Juventus sempre in prima fila

Calciomercato Roma, Karsdorp si allontana dalla Capitale

Karsdorp-Mourinho, un rapporto morto e sepolto nel post gara della sfida del Mapei con il Sassuolo anche grazie a quanto detto da Mourinho. “Mi sento tradito da un mio giocatore, gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo..”. Queste dichiarazioni hanno suscitato scalpore e hanno messo definitivamente il calciatore sul mercato già dalle ultime gare del 2022.

Sono tanti i club che hanno messo gli occhi sul calciatore, a cominciare dalla Juventus, che è in prima fila per accaparrarsi le prestazioni dell’olandese e che vuole il calciatore in prestito con diritto di riscatto dove il club bianconero contribuirebbe a pagare l’intero ingaggio. La Roma però continua a chiedere una cifra vicina ai 15 milioni considerato che poi i giallorossi dovranno prendere il sostituto dell’olandese andando ad acquistare anche Frattesi con le altre cessioni(Shomurodov ecc).