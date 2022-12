Calciomercato Roma: Smalling dà l’ultimatum, i giallorossi offrono due anni di contratto. Si allungano le ombre di Juve e Inter

Chris Smalling sfoglia la margherita

La Roma è alle prese con l’affaire Chris Smalling, il club ha offerto due anni di contratto, ma l’ex Manchester sfoglia la margherita ed attende, forse un pò troppo a prendere una decisione.

Smalling vorrebbe un adeguamento di contratto a 3,5 milioni l’anno, attualmente il roccioso difensore giallorosso guadagna 3 milioni. Nell’ultimo contratto firmato, c’è una clausola che prevede al raggiungimento del 50€ delle presenze l’automatico rinnovo.

Nelle ultime ore Juventus ed Inter hanno preso informazioni sul giocatore, e nel caso in cui la Roma non offrisse il rinnovo, sarebbero pronte ad affondare il colpo, magari anche a parametro zero.