Calciomercato Spal: De Rossi perde il Top Player. Già trovato il sostituto

De Rossi perde Salvatore Esposito

Daniele De Rossi nel post gara di Spal-Pisa, ha chiaramente fatto intendere che per la salvezza della sua Spal avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti, anche se i giovani stanno dando un notevole apporto, manca l’esperienza.

L’ex giocatore della Roma però deve arrendersi alla cessione di Salvatore Esposito, che come annunciato da tempo andrà in serie A allo Spezia per una cifra intorno ai 2.7 milioni di euro più eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Il sostituto di Esposito sembra sia stato già trovato in casa Spal e risponde al nome di Luca Fiordilino, centrocampista 26 enne attualmente in forza al Venezia.