Klopp soddisfatto: il Liverpool ufficializza il grande colpo per gennaio. Beffato il Manchester United

Il Liverpool compra ancora: arriva Gakpo!

Il Liverpool ha rialzato subito la testa dopo il brutto inizio di questa prima parte di stagione. E proprio in queste ore la squadra inglese ha ufficializzato l’acquisto di Gakpo, stella dell’Olanda al Mondiale e che arriverà dal Psv alla corte di Klopp per una cifra vicina ai 40 milioni più bonus. Tante le squadre sulla stella olandese, tra cui il Manchester United di Ten Haag. Questo il comunicato ufficiale del club di Anfield.

“Psv e Liverpool FC hanno raggiunto un accordo sulla proposta di trasferimento di Cody Gakpo. L’attaccante 23enne partirà a breve per l’Inghilterra dove sarà sottoposto alle necessarie formalità prima del perfezionamento del trasferimento. Entrambi i club non stanno facendo annunci sulla cifra del trasferimento. ‘Ma questo è un trasferimento record per il PSV’, ha dichiarato il general manager Marcel Brands. La dirigenza del Psv ha concluso le trattative il giorno di Santo Stefano e ha dato a Gakpo il permesso di recarsi in Inghilterra”.