Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano il vice Giroud: pronti 10 milioni di euro

Calciomercato Inter, nerazzurri avvisati: la richiesta

Cedere Marcus Thuram all’Inter? Si può fare, ma la società nerazzurra dovrebbe sborsare 10 milioni di Euro. Il Borussia Monchengladbach, club della Bundesliga dove il figlio d’arte e talento della nazionale francese vicecampione del mondo è in forza, ai nerazzurri ha messo davanti una cifra chiara quanto consistente.

La replica dell’Inter: somma irraggiungibile

L’importo richiesto sembra però essere ritenuto irraggiungibile dal club di viale della Liberazione. Dieci milioni di Euro, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, sembra invece la cifra che al club teutonico servirebbe per poter capitalizzare al massimo l’operazione. Per il momento, quindi, tra le parti, sul piano economico non sembra esservi margine di dialogo. L’Inter non molla comunque la presa.

Un curriculum tutto transalpino prima dell’approdo in Germania

Quantunque nativo di Parma dove il padre Lilian ha scritto pagine di tutto rilievo con la maglia degli emiliani (e poi con la Juventus), Thuram, prima di approdare in Germania, ha avuto modo di segnalarsi sempre di più nel campionato francese indossando prima la casacca del Sochaux e poi quella del Guingamp (37 presenze e una rete nel primo caso, 64 e 12 nel secondo). Poi la consacrazione al Borussia Monchengladbach con 95 presenze e 31 centri.