Moggi torna a fare mercato: “Ecco cosa serve ai bianconeri”

Moggi: “La Juventus ha un problema”

Prima ha regalato ad Andrea Agnelli, presidente uscente, una chiavetta Usb in cui sarebbero contenuti “i segreti di Calciopoli”. In seguito ha dato alla Juventus una serie di consigli su dove puntare le antenne in chiave calciomercato. Come riporta il sito calciomercato. com, Luciano Moggi, ex direttore generale del club di via Druento ha parlato a tuttocampo e lungo due direttrici: l’attuale situazione dei bianconeri e le vittorie che si garantirono sotto la sua gestione. Ma nella sua disamina vi è stato spazio anche per Calciopoli, i rapporti con i media, gli allenatori e i calciatori e il calciomercato.

“La Juve non ha un centrocampo”

Moggi parte da una constatazione tecnica: “la Juve- afferma- non ha un centrocampo , non bisogna prendere attaccanti ma centrocampisti capaci di dare la palla agli attaccanti”. Insomma, va benone che un reparto offensivo vada a bersaglio perchè di questo ha essenzialmente bisogno ogni squadra per prevalere sulla concorrenza, occorre però che vi sia un centrocampo in grado di servirlo adeguatamente. E questo specialmente se le strade della Juventus e di Di Maria dovessero dividersi.

Saper vendere e comprare, ma anche scoprire

Ma, per Moggi, la Juventus dovrebbe anche basare le sue operazioni di mercato su un trittico di azioni chiare: vendere, comprare e saper individuare giovani di belle speranze. E, per rinforzare quest’ultimo concetto, cala una carta pesante: “voi vi ricorderete- prosegue- che Cristiano Ronaldo l’avevamo preso quando aveva 17 anni, poi un giocatore (Salas) rifiutò il trasferimento e tutto andò a monte”. L’ex dg bianconero ma anche di Lazio, Torino, Napoli e Roma conclude con un proclama che suona anche come una dichiarazione d’amore al suo ex club: “la Juventus deve sempre essere vincente”.