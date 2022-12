Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Spal e Cittadella tre squalificati, il Cittadella perde Visentin

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B

Il Giudice Sportivo in merito alle gare della 19^ giornata, ha fermato nove giocatori nel campionato di Serie B dopo la diciannovesima giornata.

Tutti per un turno: : Alessandro Murgia, Biagio Meccariello e Alessandro Tripaldelli (Spal), Gennaro Acampora, Andres Tello e Mattia Viviani (Benevento), Nahuel Alvarez (Parma), Niccolò Pierozzi (Reggina), Guido Visentin (Cittadella).

Ammonizione con diffida e ammenda di 1.000 euro a Federico Dionisi (Ascoli) e Jeremy Menez (Reggina), sanzione aggravata perché capitano della squadra

Società

Ammenda di 3.000 euro al Benevento (“a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 33′ del secondo tempo, rivolto espressioni offensive agli Ufficiali di gara”), di 2.000 a Ascoli (“per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica”), Bari (“per avere suoi sostenitori, al 34′ del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni”) e Ternana (“per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica e una moneta”).