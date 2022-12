Calciomercato Inter, il difensore pronto a lasciare Milano: futuro in Premier League

Calciomercato Inter, non solo Skriniar: l’Inter potrebbe perdere anche de Vrij

L’Inter potrebbe perdere 2 dei suoi punti fermi che compongono il reparto difensivo. Il club nerazzurro potrebbe dare l’addio a Skriniar, ma non solo, poiché Stefan de Vrij ha espresso la sua volontà di cambiare aria. Il difensore olandese, arrivato a parametro zero dalla Lazio nel 2018, è in scadenza di contratto con l’Inter e il rinnovo sembra molto lontano. De Vrij ha espresso la sua volontà di cambiare aria e di voler lasciare l’Italia ed è in cerca di una nuova sfida.

Calciomercato Inter, il rinnovo di de Vrij è in stallo

L’agente di de Vrij, Federico Pastorello, è alla ricerca di una squadra di livello che accolga il difensore olandese, ma per ora non ha ancora trovata la giusta sistemazione. Il rinnovo con l’Inter è in standby, ma nel caso de Vrij non trovasse una squadra adatta alle proprie aspettative, le parti potrebbero sedersi al tavolo e discutere del rinnovo di contratto.